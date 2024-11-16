مصدر غربي لـ"النشرة": التعديلات اللبنانية حول المقترح الأميركي وصلت إلى واشنطن

قال مصدر دبلوماسي غربي ل "النشرة" إنّ تعديلات لبنانية حول المقترح الأميركي وصلت مباشرة إلى واشنطن، ولا تنتظر رداً مكتوباً من لبنان، وهي بمثابة جواب أولّي قدّمه فوراً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، شكّلت ارضية لمسار التفاوض المفتوح على قاعدة تطبيق القرار الدولي 1701. واوضح المصدر ذاته "ان جوهر الرد اللبناني، هو عدم القبول بالتدخل العسكري الإسرائيلي عند اللزوم، والمراقبة الجوية"، لتشكّل الجولة الاولى من المفاوضات الجدّية، جواباً على المقترح الاميركي، بينما طرح برّي حلاً لإشكالية لجنة الإشراف على تطبيق القرار الدولي المذكور، بالاستناد إلى تجربة تفاهم نيسان، وهو امر قابل للنقاش، يُدرس حالياً، ولا مشكلة جوهرية بشأن هذا البند.

وبإنتظار التفاعل الاسرائيلي مع التعديلات اللبنانية المطلوبة، فإن المصدر الدبلوماسي الغربي اكد ل "النشرة" أن هناك اجواء اسرائيلية شعبية وحكومية وعسكرية صارت تطالب بالحل الدبلوماسي مع لبنان، بعكس التعاطي الذي كان قائماً في حرب غزة. وحذّر من تأخير اخراج الحلول، لأن ذلك سيعرّض اللبنانيين والاسرائيليين لمزيد من الخسائر والدمار.