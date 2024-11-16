الجيش الإسرائيلي هدد سكان 15 قرية جنوبية: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا جديدًا إلى "سكان ​جنوب لبنان​ في القرى التّالية: كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، أرنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر؛ وكفر تبنين"، قائلًا: "عليكم إخلاء منازلكم فورًا، والانتقال إلى شمال نهر الأوّلي".

وزعم في تصريح، أنّ "نشاطات "حزب الله" تجبر الجيش على العمل ضدّه بقوّة في هذه المناطق"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته، يعرّض حياته للخطر". وشدّد على أنّه "يحظر عليكم التّوجّه جنوبًا، أي تحرّك نحو الجنوب قد يشّكل خطرًا على حياتكم"، وادّعى "أنّنا سنقوم بإبلاغكم عن التّوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم، حال توفّر الظّروف الملائمة لذلك".