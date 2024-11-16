غارة إسرائيلية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً جديدةً استهدفت منطقة حارة حريك في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت. وكان قد هدّد الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت، المتواجدين في مبانٍ حدّدها في منطقتَي الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وطالبهم بإخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر.

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