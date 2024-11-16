"النشرة": إصابات بغارات استهدفت العباسية وتبنين ومحيط البرغلية وياطر والرمادية وحاريص

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدة العباسية في قضاء صور، تبنين، محيط البرغلية، ياطر، بين سلعا والشهابية، النفاخية، الرمادية، حاريص، كفرتبنيت؛ ودير قانون راس العين"، مشيرًا إلى أنّ "الغارات أدّت إلى وقوع إصابات".

ولفت إلى أنّ "مسيّرة إسرائيليّة شنّت أيضًا غارةً استهدفت سيّارةً ودرّاجةً ناريّةً عند مدخل صور الشّمالي، ما أدّى إلى سقوط إصابات". وذكر كذلك أنّ "قصفًا إسرائيليًّا استهدف أطراف كفرحمام وكفرشوبا والناقورة والخيام".