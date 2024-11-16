ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على مدينة صور، استهدفت مبنى في شارع القدس مقابل حلويات "الشرق"، وسط المدينة، ومدخل صور الشّمالي في العباسية، بالإضافة إلى غارة على مفرق القليلة".
بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بـ"سقوط شهداء وجرحى نتيجة غارة إسرائيليّة على منزل بلدة الخريبة شرقي بعلبك".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية عنيفة على صور وشهداء بغارة على منزل في الخريبة شرقي بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.