"النشرة": غارات إسرائيلية عنيفة على صور وشهداء بغارة على منزل في الخريبة شرقي بعلبك

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على مدينة صور، استهدفت مبنى في شارع القدس مقابل حلويات "الشرق"، وسط المدينة، ومدخل صور الشّمالي في العباسية، بالإضافة إلى غارة على مفرق القليلة".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بـ"سقوط شهداء وجرحى نتيجة غارة إسرائيليّة على منزل بلدة الخريبة شرقي بعلبك".