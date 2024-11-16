"BFMTV" الفرنسية: احتجاز رهائن في مطعم في ضواحي باريس

افادت قناة "BFMTV" الفرنسية،عن "احتجاز رهائن في مطعم في ضواحي باريس".

كما اشارت إدارة الإطفاء في باريس لوكالة "فرانس برس"، الى أن "صاحب المطعم متحصن في مؤسسته ويحتجز عددا من الموظفين".

واوضحت "فرانس برس"، أن "قوة كبيرة من الشرطة تطوق المطعم على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري. وتم إرسال قوات خاصة والشرطة ورجال الإطفاء إلى هناك".

من جهتها، أفادت صحيفة "لوفيغارو" بأن 3-4 موظفين محتجزون كرهائن في مطعم بضواحي باريس، ولا يوجد زوار في المطعم".