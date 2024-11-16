ساندرا نشأت على هامش ندوة في المدرسة بالقاهرة السينمائي: وجدت غايتي في الأفلام القصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، عرضاً لتسعة أفلام قصيرة من مشروع "في المدرسة" للمخرجة ساندرا نشأت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. وحضر الندوة الفنان أحمد عز وعدد كبير من الجمهور الذين حرصوا على الحضور مبكراً لرؤية هذا المشروع الفني والتعرف إلى تفاصيله.

ساندرا نشأت: وجدت غايتي في الأفلام القصيرة

وقالت المخرجة ساندرا نشأت قبل بدء عرض أفلامها القصيرة التي تندرج تحت مشروع "في المدرسة"، إنها كانت تتمنى الحديث من خلال فيلم طويل عن الحضارة والهوية المصرية واللغة الخاصة بها، ولكن دخلت في حيرة شديدة، مضيفة: "مكنتش عارفة أتكلم عن الحضارة ولا اللغة ولا مصريتنا في فيلم طويل"، واستطردت قائلة إنها قررت هنا أن تتجه نحو عمل مجموعة أفلام قصيرة مكونة من 9 أفلام من ضمن 40 فيلماً من المشروع نفسه، تتكلم من خلالها عن الأمور التي أشارت لها في الفقرة السابقة، موضحة أن هذه الأفلام ستكون تفاعلية وستتم إتاحتها على "أبليكشن" حتى يتسنى للجمهور الاختيار فيما بينهم.

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أحمد عز: الأفلام القصيرة صعبة

كما تحدث أيضاً الفنان أحمد عز على هامش فعاليات تلك الندوة، إذ قال إن نوعية الأفلام القصيرة من أصعب أنواع السينما؛ لأنها تجبر صانعها على إظهار العديد من المشاعر في الشخصيات التي استعان بها في عمله سواء من ضحك أو بكاء، مكملاً: "بيكون معاك لمبة وكاميرا، وناس معاك مش بيمثلوا قبل كده، بس لازم تطلع منهم مشاعر كتيرة من ضحك وعياط، وده من أصعب أنواع السينما".

تفاصيل مشروع في المدرسة

مشروع في المدرسة عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التي تخاطب الطفل والأسرة والمدرسين، وتضم قرابة 48 فيلماً حتى الآن. واختارت ساندرا نشأت 9 منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة السينمائي في دورة العام الحالي، ومنها: «وينه ميسي»، «أم علي»، «يوم الجمعة»، «المتحف»، «البرنس سليم»، «مدام ديدي»، وغيرها.

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