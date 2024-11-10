عبدالإله السناني يكشف لـ الخليج 365 عن مسلسله الرمضاني القادم ليالي الشميسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - عبَّر الفنان عبدالإله السناني عن سعادته بالمشاركة عبر موسمين للرحلة الإبداعية حول المملكة، وقال لـ الخليج 365: "أنا سعيد جداً بالمشاركة وأعتبرها تجربة كانت مثمرة جداً، فالمملكة تزخر بمواهب عالية جداً في مجالات الفن، سواء موسيقى أو إخراجاً أو تمثيلاً في كل قطاعات العمل الفني وكتابة النص. وأعتقد أنها كانت تجربة مهمة وزاخرة بهذه المواهب المهمة والوصول إلى النهائي بالنسبه لي هو الفوز الحقيقي وليست المراكز:

وتابع "السناني": "سيُدخلون الفائزين بعد تتويجهم اليوم إلى مرحله أخرى وهي الابتعاث الداخلي أو الخارجي، وذلك لتطوير أدواتهم في جميع المجالات كل هذا ينصب في صقل الموهبة بشكل أكبر وأفضّل ومن الأعماق أتمنى التوفيق للجميع". واستكمل قائلاً: "وهنا يجب أن أقدم جزيل الشكر لهئيه الترفيه وإم بي سي أكاديمي على هذا المشروع المهم المستدام وإلى الأمام دائماً".

الفنان عبدالإله السناني ومسلسل ليالي الشميسي

مسلسل ليالي الشميسي

وكشف الفنان عبدالإله السناني عن مسلسله الجديد "" الذي سيُعرض ضمن الموسم الرمضاني قائلاً: "هو عمل اجتماعي لكن لا أحب الحديث كثيراً عن العمل وهو لا زال بطور التصوير لعدة أسباب، فنحن بسباق رمضاني والأفكار متشابهة أتمنى التوفيق وأن نقدم عملاً مميزاً ومهماً ومؤثراً لرمضان لأن موسم رمضان زاخر بالأعمال الكثيرة والمهمة، لذلك أحاول بقدر الإمكان أن لا أتحدث عن هذا العمل إنما يهمني هو الجمهور والمتلقي بعد العرض أسمع منهم آراءهم بالعمل وهذا هو المهم". وأضاف: "لكن أستطيع أن أقول إن العمل يتواجد به نجوم مهمون وأصحاب تجربة مميزة جداً، ويضم نخبة من النجوم لا أود ذكرهم ونحن بسباق رمضاني ونريد الفوز بهؤلاء النجوم وعدم تكرك تواجدهم بأعمال أخرى، ولكن من تهم الأسماء معي بالعمل الفنانة ريم عبدالله وهي مكسب بالعمل وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين لنا بالعمل".هو عمل رمضاني من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون وهو درامي تراثي تدور أحداثه في حقبة بداية الثمانينيات، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف،، ريم عبدالله، وعبدالعزيز السكيرين بالإضافة إلى آخرين.

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