ماذا كشفت والدة ندى كوسا لـ الخليج 365 قبل ساعات قليلة من مشاركة ابنتها بحفل ملكة جمال الكون؟   

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - قبل ساعات قليلة من الحفل الـ 73 لمسابقة ملكة جمال الكون 2024 الذي سيقام فجر غد 17 نوفمبر على مسرح Arena CDMX، في مدينة مكسيكو، بالمكسيك، تواصلت "الخليج 365" مع جوديت كوسا والدة ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا المتواجدة في المكسيك حالياً لتمثيل بلدها في المحفل الجمالي العالمي.

هذا ما قالته جوديت كوسا عن ابنتها ندى كوسا

سافرت عائلة ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا إلى المكسيك للانضمام لابنتهم في هذا الحدث الجمالي ولمواكبتها خلال الحفل. جوديت كوسا والدة ندى تشعر بفرحة كبيرة وفخر وامتنان لوصول ابنتها لهذا المحفل الجمالي العالمي. وتترقب كغيرها من اللبنانيين وكافة الدول العربية وجمهور ندى النتيجة على أمل فوزها باللقب.

وبتعليق مقتضب من جوديت كوسا المتواجدة حالياً في المكسيك على مشاركة ابنتها في مسابقة ملكة جمال الكون، قالت لـ"الخليج 365":" لقد كانت رحلة ابنتي ندى للمشاركة في مسابقة جمال الكون، رائعة ومليئة بالتعلم والتقدم واللحظات التي لا تُنسى".

ونقلت جوديت كوسا أحاسيس ابنتها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي ممثّلة بلدها لبنان مضيفة:" تشعر ندى بالامتنان لنيلها فرصة تمثيل بلدها وتقديم ثقافتها على هذا المسرح العالمي".

وعن توقعاتها بفرص ابنتها للفوز بلقب ملكة جمال الكون، أضافت جوديت كوسا:" لقد بذلت ندى قصارى جهدها، والآن الأمر متروك للحكام لاتخاذ القرار. ونأمل خيراً والأفضل".

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ندى كوسا ولفتة إنسانية



منذ انتخابها ملكة جمال لبنان للعام 2024، حظيت ندى كوسا بكل إعجاب لجمالها وضحكتها الدائمة التي تميزها وتقربها من الناس بالاضافة لثقافتها وتواضعها وقربها من الجميع. وفي ظل الحرب اللبنانية، رأيناها تقدم الدعم مع الجمعيات المختصة للنازحين في مراكو الإيواء وتقوم بزيارتهم ومؤازرتهم. وهي تدعو دوماً للسلام وانتهاء الحرب وعودة الاستقرار لوطنها والنازحين إلى بيوتهم.

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ومن منطلق كونها معالجة نفسية، تشددندى كوسا على أهمية الدعم النفسي والمعنوي للأطفال في ظل الحرب، لافتة إلى أن الأنشطة التفاعلية تخفف من معاناتهم. ونشرت على حسابها على إنستغرام صوراً من زيارتها إلى مركز للإيواء في ضيعتها عكار وكتبت "زرت أهلنا النازحين ببلدتي عكار وقدمت الدعم النفسي يلي هني بحاجة اله. تذكير بسيط: فيكن تساعدوا مش بس مادياً، الدعم المعنوي بيكون أوقات أقوى وأهم. كونوا مصدر أمل وفرح بوجودكن وكلمتكن الحلو".

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ندى كوسا ولحظات لا تنسى من المكسيك

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وتنشر ندى كوسا باستمرار من المكسيك صوراً وفيديوهات توثق فيها لحظات التمارين التي تخضع لها مع المشتركات تمهيداً لحفل ملكة جمال الكون بالاضافة للأماكن التي يزرنها في المكسيك، وصوراً وفيديوهات مع المشتركات من كافة الدول حيث كان يمرحن ويعشن لحظات سعيدة لن تتكرر. وكانت ندى كوسا سافرت صباح الخميس 31 أكتوبر الفائت إلى المكسيك. ومن مطار رفيق الحريري نشرت ندى كوسا صوراً لها وهي تحمل العلم اللبناني والضحكة تعلو وجهها بسعادة. ونشرت تعليقاً جاء فيه:" أنطلق إلى المكسيك بكل فخر ومرونة، جاهزة لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024. بغضّ النظر عن العقبات، لا شيء يمكن أن يقف في طريقنا!"

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ندى كوسا: سأمثل لبنان بفخر في مسابقة ملكة جمال الكون



وقبيل سفرها نشرت ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا صورة لها عبر حسابها على إنستغرام من جلسة التصوير الرسمية التي خضعت لها للإعلان عن استعداداتها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2024.

وأطلت ندى كوسا بفستان سهرة باللون الفضي ووضعت التاج الذي توجت به لدى انتخابها ملكة جمال لبنان للعام 2024. ووضعت كذلك الوشاح الذي حمل عبارة Miss Lebanon 2024 ورمز تاج الملكة. وبدت ندى كوسا باهرة الجمال بمكياج أبرز ملامحها الجميلة وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها. وأرفقت ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا الصورة برسالة مؤثرة اختارت أن تكون موجهة لبلدها لبنان ومن وحي الوجع الذي يمر به بسبب الحرب التي يشهدها. وذكرت ندى كوسا ملكة جمال لبنان للعام 2024 أنها بمقدار فخرها بتمثيل بلدها بمحفل جمالي عالمي، إلا أنها تشعر بغصّة وألم وأمل أن تنتهي كل أوجاع بلدها ويزدهر من جديد. وأعلنت أنها ستغادر للمشاركة بالمسابقة ولكن جزءًا منها يريد البقاء وعدم المغادرة ولكنها ملتزمة بواجبها للمشاركة بسبب مسؤوليتها كملكة جمال لبنان وعليها تمثيل بلدها بأحلى صورة. ووعدته أنها ستحمل صوته الجريح حالياً إلى مسرح المحفل الجمالي العالمي حيث تقام مسابقة ملكة جمال لبنان وتتحدث عنه هناك. وستخبر الجميع عن جمال بلدها وقوته وصموده.

وعلقت ملكة جمال لبنان ندى كوسا للعام 2024 على صورتها قائلة:" لبنان في حالة حرب. كل يوم، نشعر بالحزن ونحن نشاهد بلدنا يُدمر وأحباءنا يُنتزعون منا. قلبي يتألم، وجزء مني لا يريد المغادرة في هذه اللحظة. لكن لدي واجب. واجب تجاه الناس الذين آمنوا بي، تجاه لبنان. لا يمكن للمسرح الدولي أن يكتمل ولن يكتمل بدوننا".

وتابعت ندى كوسا منشورها قائلة:" سأمثل لبنان بفخر في مسابقة ملكة جمال الكون، وسأتأكد من أن تكون أصواتنا مسموعة - حتى همساتنا. سأخبر العالم بما نمر به، وسأذكرهم بجمال وتاريخ وروح شعبنا التي لا مثيل لها. ستتألق قدرتنا على الصمود والقوة والرؤية والشجاعة. هذا من أجل لبنان.

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وكانت فازت المشتركةندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2024. وهي كانت تتنافس على اللقب ضمن 14 مشتركة معها. تبلغ ندى من العمر 26 عامًا، وهي من قرية رحبة وهي إحدى قرى قضاء عكار في محافظة لبنان الشّمالي، حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي، وهو العلم الذي يعتمد على المعرفة السيكولوجيّة والتمارين المستخدمة في مساعدة ودعم الفرد الذي يعاني من الاضطرابات السلوكيّة والانفعاليّة.

وقد سلمتها التاج الملكة ياسمينا زيتون على وقع أغنية "للصبية الملكة". وقد حلت الوصيفة الأولى سارة لين بو جودة، والثانية غاييل باليان والثالثة ميليسا قزح والرابعة سيبيل بو شعيا .

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