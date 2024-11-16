يسري نصر الله يسترجع ذكريات أولى تجاربه: أخذت بنصيحة يوسف شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - عُقدت مساء اليوم السبت ندوة للمخرج الكبير يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر، وذلك على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال45 وأدارها المخرج تامر العشري بدار الأوبرا المصرية بالمسرح المكشوف.
وحضر الندوة عدد من النجوم والمشاهير من بينهم الفنانة رانيا يوسف، والفنان باسم سمرة، والفنانة لقاء سويدان.
وتابع "لما بختار ممثل، عمري ما اختار ممثل عكس الشخصية التي يقدمها"، ودلل على ذلك برفضه لرغبة الفنان أحمد زكي للمشاركة في فيلم "مرسيدس"، بسبب أن الدور لا يناسبه.. "قولت له مش هينفع الدور مش لايق عليك".
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وأردف قائلاً، عقب ذلك قرر الذهاب إلى المخرج يوسف شاهين، وهنا قدم له نصيحة وهي الاستعانة بشخصيات لم تخوض تجربة التمثيل، وعلى الفور أخذ بنصيحته، مكملاً: "قال لي أنت مش معاك 50 ألف دولار، هات ناس عمرها ما مثلت قبل كده".
ونوه "نصر الله" إلى أن نجاح فيلم "سرقات صيفية" جعل الكثير من النجوم يعملون معه.
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وحضر الندوة عدد من النجوم والمشاهير من بينهم الفنانة رانيا يوسف، والفنان باسم سمرة، والفنانة لقاء سويدان.
موقف طريفاستهل المخرج يسري نصر الله، حديثه خلال الندوة، بتعرضه لموقف كوميدي أثناء مجيئه إلى مكان الندوة، قائلاً: عندما وجد نفسه قريباً من المكان الذي تعقد به فعاليات ندوته، وجد شاباً يتوجه نحوه ويرحب به بحرارة شديدة، ويقول له أهلاً أستاذ أحمد السبكي، ولم تمر سوى دقائق ليجد شخصاً آخر يهمس لزميل له ويقول الأستاذ عمرو موسى هناك، وشخص آخر قام بمصافحته باسم آخر وهو داود.
مقولة يوسف شاهين"لا أعترف بحدود الممثل"، هي الجملة التي وجهها المخرج يوسف شاهين للمخرج يسري نصر الله وهو في بداياته، وظلت هذه الجملة في أذهانه حتى عندما أصبح اسمه معروفاً دون معرفة جوهر معناها. لافتاً إلى أن اختياراته للممثلين ليست قائمة على مبدأ أو نظرية "لوي الدراع"،
وتابع "لما بختار ممثل، عمري ما اختار ممثل عكس الشخصية التي يقدمها"، ودلل على ذلك برفضه لرغبة الفنان أحمد زكي للمشاركة في فيلم "مرسيدس"، بسبب أن الدور لا يناسبه.. "قولت له مش هينفع الدور مش لايق عليك".
يمكنكم قراءة: مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يعلن تكريم يسري نصرالله
هذا ما حدث في أولى تجارب يسري نصر اللهوخلال الندوة استرجع المخرج يسري نصرالله، ذكريات أولى تجاربه وهي فيلم "سرقات صيفية"، إذ وصف نفسه بالشخص الساذج وقتها خاصة بعد أن رفض كبار النجوم المشاركة في فيلمه.
وأردف قائلاً، عقب ذلك قرر الذهاب إلى المخرج يوسف شاهين، وهنا قدم له نصيحة وهي الاستعانة بشخصيات لم تخوض تجربة التمثيل، وعلى الفور أخذ بنصيحته، مكملاً: "قال لي أنت مش معاك 50 ألف دولار، هات ناس عمرها ما مثلت قبل كده".
ونوه "نصر الله" إلى أن نجاح فيلم "سرقات صيفية" جعل الكثير من النجوم يعملون معه.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».