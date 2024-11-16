شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يكشف عن فرص التوصل لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

حرب إسرائيل على لبنان

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الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تتجاوز 50%.وأوضح أن المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين حصل على الضوء الأخضر من ترامب لدفع المحادثات قدما".وذكر أنه "تلقى مسودة اتفاق من السفيرة الأمريكية في بيروت تحتوي على بنود محددة"، مشيرًا إلى أنه سيعلن موقفه النهائي الأسبوع المقبل.وشدد على أن لبنان لن يقبل بأي تعديل أو إضافة على القرار 1701"، معتبرًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرقل المفاوضات ثلاث مرات سابقا لكن الوضع الحالي مختلف وجدي".ورأى أن "أي تهدئة إقليمية ستشكل فرصة لتحريك الملف الرئاسي وفور التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيدعو إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية".