هاني سعد زوج درة يدعمها خلال عرض "وين صرنا؟" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - تواجد المهندس هاني سعد في العرض الخاص لفيلم زوجته النجمة التونسية درة "وين صرنا؟" الذي أُقيم مساء الجمعة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك كأول تجربة لدرة كمخرجة ومنتجة.

هاني سعد يدعم زوجته

رافق هاني زوجته على الريد كاربت وخلال العرض، وكان حريصاً على إجراء لقاءات مصورة كشف من خلالها عن سعادته بهذه التجربة، فقال في برنامج "سينماتيك" المذاع عبر قناة SBC: "بقول لها ألف مبروك وربنا يوفقك، وأنا سعيد جداً بالخطوة إللي هي أخدتها وفخور بموضوع الفيلم، وإن شاء الله يبقى في صدى حلو جداً للفيلم".

كان لافتاً للانتباه حِرص عدد كبير من النجوم على حضور عرض فيلم "وين صرنا؟" في المهرجان كان منهم حسين فهمي، سوسن بدر، يوسف الشريف، شريف رمزي، هند عبدالحليم، راندا جبر، ليلى علوي، رانيا فريد شوقي، ركين سعد، محمد محمود عبدالعزيز، كندة علوش، بشرى وزوجها خالد حميدة، وعمرو محمود ياسين، ومدير المهرجان عصام زكريا، وغيرهم.

درة مع النجمات في عرض وين صرنا الصورة من حسابها على إنستغرام

الفيلم مدته 79 دقيقة ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. وفي مصر، تنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

درة مع صناع فيلم وين صرنا الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

درة تحقق حلم الإخراج

كانت درة قد أعلنت في أغسطس الماضي أن الإخراج كان واحداً من أحلامها المؤجلة وحان الوقت لتنفيذها، ونشرت صورة من كواليس العمل قالت فيها: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لايزال مستمراً، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي فيلم وين صرنا هو فيلم وثائقي documentary تسجيلي من إخراجي وإنتاجي لأول مرة، لا أظهر فيه، سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".

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