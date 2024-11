تكنولوجيا: One UI 6 Watch قادم إلى Galaxy Watch6 هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، أصدرت سامسونج تحديث One UI 6 Watch المستقر لمختبري الإصدار التجريبي من Galaxy Watch6 في الولايات المتحدة وكوريا، مما أنهى البرنامج التجريبي.

من المتوقع أن يحصل المستخدمون على الوحدات العادية (غير التجريبية) على تحديث One UI 6 Watch في 25 نوفمبر. وقد أبلغ بعض مستخدمي Reddit عن تحديث تطبيق Galaxy Watch6 Manager الخاص بهم، والذي جلب واجهة مستخدم رسومية جديدة وثلاثة وجوه ساعة من One UI 6.

يبدو أن التحديث، الذي يحمل الإصدار 2.2.13.24101651، سيعد الطريق لإصدار One UI 6 الكامل المستند إلى Wear OS 5. أما بالنسبة للطرازات الأقدم مثل Galaxy Watch 4 وWatch 5، فهي حالياً تعمل على One UI 6 Watch Beta 8، ولكن لم يتم تحديد موعد لتلقيها تحديث One UI 6 النهائي.

