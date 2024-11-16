محمود حميدة: ابني سبب تفكيري في أرشفة أعمالي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الواحدة ظهر اليوم 16 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، جلسة حول ترميم أرشيفيات الفنانين، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وقد شارك في الندوة كلٌ من النجوم إلهام شاهين، خالد حميدة، محمود حميدة، وأدارها الإعلامي شريف نور الدين.

محمود حميدة: بقيت مهموماً بموضوع الأرشفة

قال الفنان محمود حميدة، إن الكثير من القائمين على الأعمال الفنية لم يفكروا في أرشفة المنتجات التي قاموا بها، لافتاً إلى أن موضوع الأرشفة أصبح من الأمور التي تشغل باله بصورة كبيرة، ولا سيما أرشيف الأعمال السينمائية، واستطرد قائلاً: "بقيت مهموماً بحكاية أرشيف السينما".

وأشار أن نجله خالد هو من اقترح عليه أرشفة أعماله الفنية، حيث عرض عليه فكرة مميزة وبسيطة حول هذه النقطة، منوهاً أن لديه خبرات في موضوع الأرشفة لكونه عمل عليها فترة طويلة، وهذا الأمر أكسبه خبرة.

وتساءل "حميدة" حول سبب عدم وجود أرشفة للأعمال الفنية في مصر قائلاً: "هل نعاني كمصريين من مرض، يزيد من مقاومة الأرشفة"، وتابع أنه عندما دخل مجال صناعة السينما، لم يجد كتباً تعليمية توثق خبرات أساتذة صناع السينما الذين لم يعاصرهم، ليعيد "حميدة" طرح تساؤل آخر: "هل نقاوم تراثاً أم نقاوم إدارة الأرشفة"؟

محمود حميدة في ندوة ترميم أرشيفيات الفنانين - صورة خاصة لسيدتي

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فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة، ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

عمل درامي منتظر للفنان محمود حميدة

على جانبٍ آخر، ينتظر الفنان محمود حميدة عرض مسلسله الجديد "موعد مع الماضي" يوم 6 ديسمبر المقبل، وكشف "حميدة" لـ"et بالعربي" في وقتٍ سابق، عن تفاصيل شخصية "ياسين" التي يقدمها خلال أحداث العمل؛ إذ قال: "موعد مع الماضي ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب العمل المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية؛ إذ تُزيح كل حلقة الستار تدريجياً عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تُثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية"، وأضاف: "هو رجل أعمال، قوي في شغله جداً، ويحاول دائماً الحفاظ على إمبراطورية أعماله، والأهم من الإمبراطورية ده أسرته".

العمل من تأليف محمد المصري، وإخراج "السدير مسعود"، ويضم كوكبة من النجوم منهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة) ومحمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى).

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