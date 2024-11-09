تكنولوجيا: شاشة Asus BE248CFN تنطلق بمميزات وتصميم يدعم المستخدمين في مجال العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus مؤخراً عن شاشة Asus BE248CFN التي تنطلق بميزة دعم تقنية HDR10، وتدعم الشحن بقدرة 96W، كما تدعم تغطية بمعايير ألوان sRGB بنسبة 100%

تتميز شاشة Asus BE248CFN بتقنية IPS بحجم 24.1 إنش، ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، وتستهدف الشاشة دعم المستخدمين من المحترفين أو في مجال العمل.

أيضاً تتميز الشاشة بأبعاد 16:10 لدعم المهام العمل والإنتاجية بكفاءة أعلى، وتدعم الشاشة زاوية عرض بإتساع 178 درجة، كما تتميز الشاشة بنسبة سطوع 350 nits، وتنطلق الشاشة أيضاً بميزة دعم تغطية بمعايير sRGB بنسبة 100%، لذا تدعم الشاشة إنتاج ألوان بأعلى دقة.

وتؤكد Asus على أن الشاشة تقدم أفضل للمستخدمين في مهام التصميم والإبداع، أيضاً تنطلق الشاشة بمعدل تحديث 100Hz، وإستجابة سريعة عند 5 مللي ثانية (GTG)، وتتميز أيضاً بدعم Adaptive-Sync لخفض نسبة تمزق الإطارات، كما تدعم شاشة Asus BE248CFN أيضاً تقنية HDR10.

أيضاً يمكن لشاشة Asus الجديدة أن تدعم شحن بقدرة 96W للأجهزة عبر منفذ USB C، ويدعم هذا المنفذ أيضاً مهام إخراج المحتوى ونقل البيانات، كما تضم الشاشة اثنان من منافذ DisplayPort 1.4، ومنفذ HDMI 1.4، مع عدد من منافذ USB 3.2 Gen 1 لدعم إتصال الملحقات، هذا إلى جانب منفذ RJ45 Ethernet لدعم إتصال ثابت وسريع بشبكة الإنترنت.

وتقدم Asus الشاشة بالكثير من الإختيارات لضبط الإرتفاع، والزاوية، والإمالة، أو الإرتفاع، كما تتميز Asus BE248CFN بدعم معايير TÜV Rheinland لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء، ودعم خفض الومضات، كما تضم الشاشة 2 من المكبرات بقدرة 2W، أيضاً تدعم الإتصال بأجهزة mini PC.

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