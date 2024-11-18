تكنولوجيا: تحديث iOS 18 يكشف عن أصوات غير تقليدية تنبعث من هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر تقارير المستخدمين في رصد بعض المشاكل في هواتف الأيفون بعد التحديث إلى إصدار iOS 18، وتشير أحدث التقارير إلى رصد أصوات غير متوقعة من هواتف الأيفون، أو مكالمات طوارئ.

تختلف المشاكل التي أشير إليها في تقارير المستخدمين عن المشاكل التقليدية السابقة، حيث بدأ عدد من المستخدمين في رصد أصوات غريبة تنطلق من هواتف الأيفون، كما أشار أحد المستخدمين في تقرير نشر على منصة “Reddit” إلى أن الأصوات الغير تقليدية تنطلق من هواتف الأيفون حتى مع إغلاق التطبيقات.

بينما أشار مستخدم أخر إلى أنه استمع إلى محادثات عبر هاتف الأيفون دون سبب واضح، أيضاً أكد البعض الأخر إلى الإستماع إلى أصوات لأشخاص تنبعث من الهاتف.

ولقد توالت التساؤلات التي سجلت من المستخدمين حول مدى خطورة تأثير هذه المشكلة على هواتف الأيفون، وما إذا كانت هذه المشكلة خلل في البرمجيات تتطلب إصلاح عاجل من ابل.

أيضاً هناك مخاوف بين بعض المستخدمين من وجود إختراق للنظام قد يهدد الحسابات الخاصة بهم، بينما يؤكد البعض الأخر على أنها ثغرة بسيطة.

يذكر أن ابل إعترفت بالفعل بوجود هذه المشكلة، كما أوضحت أن الثغرات البسيطة في iOS 18 تؤدي إلى حدوث هذه المشاكل الصوتية الغريبة، ومن المتوقع أن تقدم ابل معالجة لهذه المشكلة من خلال تحديث جديد قريباً.

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