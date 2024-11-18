تكنولوجيا: زر الكاميرة الجديد في iPhone 16 يدعم الآن فتح الكاميرة في شاشة القفل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.2 عن دعم زر القفل لتنشيط الكاميرة في شاشة القفل مباشرة عبر زر الكاميرة الجديد في هواتف iPhone 16.

انطلقت سلسلة هواتف iPhone 16 في شهر سبتبمر الماضي بزر الكاميرة الجديد، والذي يهدف إلى دعم المستخدمين بتجربة أكثر سلاسة في التحكم في الكاميرة بآداء سريع.

ويمكن لهذا الزر أن يدعم إلتقاط سريع للصور، أو تكبير الصور قبل إلتقاطها، ولقد كشف الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.2 عن دعم الميزة بالفعل في هذا الإصدار.

ومن المقرر أن يتاح لمستخدمي هواتف iPhone 16 عبر تحديث iOS 18.2 إستخدام زر الكاميرة الجديد في شاشة القفل، أو مع وضع always-on في الشاشة، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدمين بشكل أفضل على عكس التجربة السابقة في التصوير وتنشيط الكاميرة التي تحتاج في البداية إلى إلغاء قفل الشاشة.

ولقد تساءل عدد من المستخدمين عن سبب عدم دفع هذه الميزة في هواتف iPhone 16 منذ البداية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ابل تحرص على دفع المميزات الجديدة بشكل تدريجي لدعم المستخدم بتجربة محسنة، وذلك على غرار دفع المميزات الذكية الجديدة بآلية بطيئة للتأكيد من كفاءة عمل المميزات الجديدة مع الأجهزة المتوافقة.

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