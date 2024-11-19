بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد ساندرا رزق.. وإطلالتها الصيفية تبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها، بإطلالتها الاخيرة من خلال مجموعة صور مميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، وكانت ترتدي قميص واسع مخطط باللون الأبيض ذات أكمام قصيرة مع تنورة متوسطة الطول، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت ساندرا بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، و صل سعرها إلى 26,700 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

