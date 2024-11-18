بصورة من الكواليس..نسرين طافش تشعل حماس متابعيها لأحدث أعمالها

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة نسرين طافش حماس متابعيها من خلال أخر منشور لها عبر حسابها الخاصن، حيث شاركت صورة من كواليس أحدث الأعمال التي تحضر لها، إلا أنها لم تفصح عن اي تفاصيل حوله.



و في وقت سابق، أطلت الفنانة نسرين طافش بفستان رائع باللون الاسود، من تصميم المصممة اللبنانية نور فتح الله. تميز هذا التصميم بقماشه الذي دمجت به نور بين المخمل والساتان، بالاضافة الى فتحة طويلة من الجهة السفلى منه، كما أن تصميمها للقفازين يتميز بقطعة من الشيفون تربط بين اليدين بشكل ملفت. ويصل سعر الفستان الى 960 دولار أميركي.

وانتعلت نسرين حذاء مفتوحاً باللون الأسود بكعب عالٍ، يتناسب مع الاطلالة، التي اختارتها خلال تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي.

