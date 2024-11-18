ميرنا وليد - بيروت - يستعد الجمهور لألبوم لم يتم إصداره للنجم العالمي و مغني الرابر الراحل Mac Miller الليلة، حيث تم الكشف خلال مهرجان "Tyler's Camp Flog Gnaw" في لوس أنجلوس عن التيزر الدعائي الذي تم الإعلان من خلاله عن المشروع المفقود الذي يحمل إسم "Balloonerism" و انه سيصل "قريبًا".
تم بث المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته دقيقتين ونصف خلال هذا الحفل، ويضم سلسلة من المقالات القصيرة المتحركة قبل ظهور غلاف الألبوم المفترض مع الرسالة "قريبًا".
يعرض المقطع الدعائي أغنية "The Song That Changed Everything"، التي يُزعم أنها تضم كل من النجمين العالميين SZA و"5 Dollar Pony Rides"، وتكهن المعجبون بأنهما مخصصان للألبوم الأصلي.
ويحتوي غلاف الألبوم الموجود في نهاية المقطع الدعائي على صورة لـ ميلر رسمها الفنان عليم سميث، الذي نشرها عبر صفحته على مواق التواصل الإجتماعي في سبتمبر 2018 حيث علق ميلر ، "أحتاج إلى هذا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 سنوات على رحيله.. الجمهور يتحضر لألبوم جديد من ماك ميلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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