تكنولوجيا: تسريب يكشف تفاصيل أسعار وملحقات DJI Mic Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد DJI لإطلاق نظام ميكروفون لاسلكي جديد، DJI Mic Mini، مناسب للميزانية. أتاح تسريب سابق هذا الشهر نظرة أولية على الجهاز وبعض مواصفاته، وقد تم الآن الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالأسعار والملحقات.

أفاد حساب @Quadro_News على تويتر أن Mic Mini سيجذب المبدعين الباحثين عن خيارات بأسعار متنوعة. من المتوقع أن تتوفر وحدة Mic Mini واحدة بسعر 59 يورو (حوالي 63.27 دولارًا)، بينما ستبلغ تكلفة الوحدة بدون علبة شحن 89 يورو (حوالي 95.44 دولارًا).

وللحزمة الكاملة، التي تضم جهازي إرسال وعلبة شحن، سيكون السعر المتوقع 169 يورو (حوالي 181.2 دولارًا).

كما أظهر التسريب صورة توضح الملحقات المرفقة مع الحزمة الأعلى، والتي تشمل علبة شحن، وزجاجًا أماميًا لتسجيلات متنوعة، وحقيبة حمل، ومحولات USB-C و3.5 مم لضمان التوافق مع الأجهزة المختلفة.

ومع وزن خفيف يبلغ 10 جرامات وتصميم بسيط مع مشبك مرفق، يُتوقع أن يكون خيارًا مثاليًا لمدوني الفيديو والصحفيين المتنقلين.

يدعم هذا التسريب المعلومات السابقة حول تصميم Mic Mini البسيط وخيارات الألوان المتاحة، وهي الأبيض والأسود، ومن المحتمل أن يتم الإعلان الرسمي من DJI خلال الأيام المقبلة.

المصدر