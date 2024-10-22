شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على اسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على شهية المستثمرين للأصول الخطرة مرة أخرى.

وتراجعت عملة "بيتكوين" بنسبة 2.13% عند 66887.34 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وخسرت عملة "إيثريوم" بنسبة 3.52% إلى 2619 دولارا، كما هبطت عملة ريبل بمعدل 3.61% إلى 53.35 سنتا.

وأظهر تقرير لشركة تداول العملات المشفرة "وينسنت"، إن الأرباح الفصلية للشركات الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع، قد تؤثر على شهية المستثمرين للمخاطرة في سوق الأسهم، وبالتالي على العملات المشفرة بسبب الارتباط القوي بين فئات الأصول.

وجاء انخفاض العملات الرقمية اليوم مع توجه المستثمرين نحو تحقيق الأرباح بعد أن بلغت ذروتها عند 69,300 دولار، بعد أسبوع من الارتفاعات؛ مما يشير إلى استعدادهم لموجة أخرى مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.