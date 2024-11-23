ارتفاع أسعار العملات الرقمية البديلة مع توقف البيتكوين عند حاجز 100 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع قوي خلال الأسبوع الماضي، حيث صعدت قيمتها تدريجيا من 90 ألف دولار يوم الاثنين إلى 99,750 دولار بحلول يوم أمس الجمعة.

ومع ذلك، لم يتمكن سعر البيتكوين من كسر حاجز 100 ألف دولار، حيث قاومت القوى البيعية عند هذا المستوى.

حاليا، يتم تداول البيتكوين بالقرب من مستوى 99 ألف دولار، مع بقاء القيمة السوقية للبيتكوين عند 1.95 تريليون دولار، لكنها فقدت بعض هيمنتها على السوق، حيث تراجعت إلى 55.8%.

تألق و ارتفاع العملات الرقمية البديلة:

مع تراجع هيمنة البيتكوين، برزت وبدأت العملات الرقمية البديلة بتحقيق مكاسب قوية.

قادت عملات مثل DOGE وADA وAVAX وDOT الارتفاعات، حيث سجلت مكاسب مكونة من رقمين خلال 24 ساعة الماضية.

ارتفاع أسعار عملات XRP وDOGE وADA إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. AVAX وDOT : حققتا مكاسب بنسبة 22%، مع وصول AVAX إلى 44 دولار وDOT إلى 7.5 دولار.

: حققتا مكاسب بنسبة 22%، مع وصول إلى 44 دولار وDOT إلى 7.5 دولار. XLM وALGO وVET: سجلت أكبر الارتفاعات، بنسبة 52% و33% و31% على التوالي.

بعد الارتفاع في أسعار كل من البيتكوين والعملات الرقمية البديلة وصلت القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو إلى مستوى قياسي جديد بأكثر من 3.5 تريليون دولار، مما يعكس النمو السريع الذي شهدته العملات الرقمية البديلة خلال الأيام الماضية.

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