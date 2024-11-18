شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين.. البيتكوين تتخطى 91 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعدما تراجعت قليلاً في عطلة نهاية الأسبوع مع عمليات جني الأرباح، وسط استمرار تقلبات السوق عقب فوز "دونالد ترامب" في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وصعد سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 1.56% إلى 91137.41 دولار، وفقًا لبيانات منصة (كوين ديسك).

وارتفعت عملة "إيثريوم" 2.11% إلى 3143.06 دولار، و"دوج كوين" المدعومة من "إيلون ماسك" بنسبة 3.58% إلى 37 سنتا.

في حين قفزت الريبل 10.23% إلى 1.162 دولار، بعدما صعدت بأكثر من 20%، /السبت/ الماضي، لتتجاوز 1.20 دولار.

ويستمر تفاؤل الأسواق وسط توقعات تبنى الإدارة الأمريكية الجديدة أثناء ولاية "ترامب" الثانية، سياسات وتشريعات مؤيدة للقطاع وداعمة له.