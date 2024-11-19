سلاف فواخرجي تشوق متابعيها لـ "سلمى"

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، متابعيها لفيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "سلمى".

ونشرت سلاف فواخرجي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، البوسترات الخاصة بالفيلم لكل بطل، ومنهم الممثلين: باسم ياخور، مجد فضة، نسرين فندي، والمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، وورد عجيب، وحسين عباس، وشيراز، ومغيث صقر، وميرنا المير، ورامي جبر، وتيما غفير.

وكانت نشرت سلاف فواخرجي صورة لمجموعة من الورود التي وصلت استقبالاً لها في مصر، بعد وصولها إلى القاهرة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "أحلى ورد وأغلى استقبال".

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