تكنولوجيا: هاتف Honor X60 5G يأتي بسعة كبيرة للبطارية وكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم Honor هاتف Honor X60 5G القادم بسعة كبيرة للبطارية مع كاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع توقعات أن يدعم هذا الإصدار الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

ينطلق حدث Honor في 16 من أكتوبر لكشف النقاب عن Honor X60 5G، على أن يأتي هذا الإصدار بسُمك 7.98مم، كما يضم كاميرة خلفية بتصميم دائري.

ولقد أوضحت التسريبات المصورة التي نشرت عبر حساب @RODENT950 أن إطار الكاميرة سيأتي بتصميم ثماني، كما يدعم الهاتف الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

كما تشير التسريبات إلى أن Honor تدعم هاتف X60 5G بشاشة مميزة بحجم 6.8 إنش، بدقة 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 165.98 في 75.8مم، كما يأتي الهاتف بسعة كبيرة للبطارية بقدرة 5800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 35 W.

وتدعم Honor هاتف X60 5G بمعالج Dimensity 7025، كما يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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