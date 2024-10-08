تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة Honor X60 في 16 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor عدد من الإعلانات التشويقية اليوم أكدت من خلالها على خطط الشركة لعقد حدث في 16 من أكتوبر لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Honor X60.

تعقد Honor حدث لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن هاتف جديد من سلسلة هواتف Honor X60، إلا أن الإعلانات التشويقية لم تكشف عن العلامة التجارية للإصدار المرتقب.

ولقد قدمت الشركة خلال الفترة الماضية هاتف Honor X60i في السوق الصيني، لذا من المتوقع أن يكون الإصدار المرتقب Honor X60.

يذكر أن هاتف Honor X60i انطلق برقاقة معالج Dimensity 6080، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً انطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة MagicOS 8.0، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FullHD+، ويتميز الهاتف بدعم معدل تحديث 90Hz، كما يضم Honor X60i بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 35W.

ويتميز الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

المصدر