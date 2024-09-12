تكنولوجيا: ‏Gemini قد يعيد تصميم الصفحة الرئيسية وإضافة ميزات جديدة إلى تطبيق الهاتف المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تحديث سطح المكتب الشهر الماضي، أصبحت الأحجار الكريمة متاحة الآن في تطبيق الهاتف المحمول، في حين قد يكون هناك إعادة تصميم لصفحة Gemini الرئيسية.

عندما تم إطلاق خدمة Gems لموقع gemini.google.com في نهاية شهر أغسطس، كان توفرها مقتصرًا على الويب فقط. والآن، أصبحت الأحجار الكريمة متاحة في تطبيق Gemini على نظامي أندرويد و iOS، مع إعادة تسمية القسم الأخير إلى “الدردشة والأحجار الكريمة“.

يظهر الآن مدير الأحجار الكريمة في قائمة الصور الرمزية، مع ثلاث علامات تبويب عليا: الكل، وجواهرك، وبواسطة جوجل. وعند فتح برنامج chatbot مخصص، ستحصل على وصف وسلسلة من الأمثلة.

وفي الوقت نفسه، نشهد إعادة تصميم مثيرة للاهتمام لصفحة Gemini الرئيسية حيث تمت إزالة التحية والاقتراحات الموجودة تحت “مرحبًا“. وبدلاً من ذلك، كل ما تحصل عليه هو “كيف يمكنني مساعدتك؟“.

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