تكنولوجيا: هاتف Realme GT7 Pro يتجاوز شاشة BOE X2 في الإصدار العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يتم إطلاق العديد من الهواتف الرئيسية التي تعمل بمعالج Dimensity 9400 من شركتي OPPO و Vivo هذا الشهر.

في المقابل، من المتوقع أن تصل الأجهزة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 مثل iQOO 13 وRealme GT7 Pro في وقت لاحق، حيث من المقرر إطلاق مجموعة الشرائح هذه بين 21 و 23 أكتوبر. ووفقًا للتقارير السابقة، قد يتم إطلاق GT7 Pro في وقت ما خلال شهر نوفمبر.

وفي تحديث جديد، كشف موقع Digital Chat Staion عن تفاصيل شاشة الإصدار العالمي. كان تسريب قد أشار سابقًا إلى أن الهاتف يتميز بشاشة BOE X2 رباعية منحنية بدقة 1.5K،

ولكن في منشور حديث أوضح أن الإصدار العالمي سيأتي بشاشة مخصصة من سامسونج. إلى جانب ذلك، سيحتوي الهاتف على نفس المستشعر الضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية أحادي النقطة، وهو ترقية عن المستشعر البصري الموجود في GT5 Pro.

ورغم أن التسريب لم يكشف عن الكثير من المعلومات الأخرى حول الهاتف، إلا أنه أشار إلى أن المواصفات تتفوق على العديد من الطرازات الرائدة المتطورة، مما يجعله منافسًا قويًا في السوق العالمية.

ووفقًا للشائعات السابقة، فإن الهاتف يضم بطارية بسعة تزيد عن 6000 مللي أمبير، وهي الأكبر في تاريخ Realme. يُذكر أن هذه البطارية تعتمد على تكنولوجيا الأنود من السيليكون والكربون، والتي توفر كثافة طاقة أعلى وتحافظ على التصميم الأنيق والخفيف للهاتف.

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