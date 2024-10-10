تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة في هاتف OnePlus 13 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لعقد حدث لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 13، واليوم توضح أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الشاشة في هذا الإصدار.

تؤكد التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن وان بلس تدعم هاتفها القادم OnePlus 13 بأعلى معايير الجودة في الشاشة.

ومن المقرر وفقاً لأحدث التسريبات أن يضم الهاتف شاشة BOE X2 بجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة تقنية LTPO.

من جانب أخر تقدم وان بلس هاتف OnePlus 13 بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية، والتي تأتي بآداء سريع ودقة أعلى مقارنة بتقنية إستشعار البصمة الحالية.

أيضاً تتميز شاشة الهاتف بتصميم منحني بنسبة ضئيلة في الجهات الأربعة، كما تؤكد التسريبات على ترقية نسبة السطوع في شاشة هذا الإصدار بنسبة كبيرة مقارنة بهاتف OnePlus 12.

يذكر ان هاتف OnePlus 13 هو أحد الإصدارات المرتقبة هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4 الجديدة من كوالكوم، والتي تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد هذا الشهر.

كما تدعم وان بلس الهاتف بمواصفات أعلى في الذاكرة العشوائية، مع ميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسي، أيضاً يضم هاتف OnePlus 13 بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

المصدر