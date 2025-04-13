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مجلس الصحوة: الإدارات الأهلية في شمال دارفور تؤكد تأييدها للحكومة برئاسة البرهان

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • مجلس الصحوة: الإدارات الأهلية في شمال دارفور تؤكد تأييدها للحكومة برئاسة البرهان 1/2
  • مجلس الصحوة: الإدارات الأهلية في شمال دارفور تؤكد تأييدها للحكومة برئاسة البرهان 2/2

قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني أحمد محمد أبكر إن الإدارات الأهلية في مناطق ” تبارك الله، ودامر أمو، الشيخ عبد الباقي، بورسعيد، سيح جنة، طيبة، الرهيد، دوا، القبة” التابعة لمحلية الواحة بشمال دارفور أكدوا تأييدهم لحكومة السودان لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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