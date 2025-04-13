قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني أحمد محمد أبكر إن الإدارات الأهلية في مناطق ” تبارك الله، ودامر أمو، الشيخ عبد الباقي، بورسعيد، سيح جنة، طيبة، الرهيد، دوا، القبة” التابعة لمحلية الواحة بشمال دارفور أكدوا تأييدهم لحكومة السودان لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. الجزيرة – السودان

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الصحوة: الإدارات الأهلية في شمال دارفور تؤكد تأييدها للحكومة برئاسة البرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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