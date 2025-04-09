تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع من فيديو كليب لأغنية سودانية, تم تصويره بأحد “الكافيهات” بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور السوداني, “الكليب” بسخرية واسعة من خلال التعليقات المصاحبة له. وسخر الجمهور من الطريقة التقليدية في الفيديو كليب إضافة للمودل التي ظهرت مع الفنان, حيث كتب أحد المعلقين: (المودل خالة مجيهة), وكتب آخر: (جنقو مصر فشفشفوا مصارينا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سخرية واسعة على مواقع التواصل من “كليب” سوداني تم تصويره داخل “كافيه” بالقاهرة والجمهور: (المودل خالة مجيهة وجنقو مصر فشفشفوا مصارينا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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