المدير التنفيذي لمحلية الدندر يقف على الاستعدادات لانجاح مخيم العيون

جرى الاستعدادات في دوائر محلية الدندر لاستضافة مخيم العيون المزمع إقامته يوم الاحد القادم بالدندر وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة البصر الخيريه ومحلية الدندر ولجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية وقد راس الاستاذ الضو احمد يعقوب المدير التنفيذي الاجتماع الموسع للجنة العليا لانجاح المخيم بالمحلية . حيث وقف المدير التنفيذي على سير العمل في الترتيبات الجارية لانجاح المخيم. مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لانجاح المخيم في وضع الترتيبات اللازمة وتوفير كافة المستلزمات المالية واعداد المكان والضيافة لفريق منظمة البصر الخيرية واستقبال المرضى وتهيئة بيئة العمل . واوضح المدير التنفيذي في تصريح (لسونا) ان فعاليات المخيم تأتي لتخفيف العبء على مرضى العيون وتقديم خدمة علاجية مجانية والتي تحتوي على مقابلة الاخصائيين والكشف والعلاج المجاني واجراء العمليات وتوزيع النظارات الطبية . سونا

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