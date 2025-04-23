تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تصدر “الترند”, على السوشيال ميديا بعد انتشاره على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استقبلت طفلة سودانية, والدها الضابط بالقوات المسلحة, الذي عاد للمنزل بعد سنوات بسبب الحرب بالأحضان. وخطفت الطفلة, الأضواء ونالت إعجاب الجمهور بعد مطالبتها لوالدها الضابط الإسراع في تحرير إقليم دارفور, الأمر الذي دفع المتابعون للإشادة بوطنيتها وبرجاحة عقلها رغم صغر سنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تطالب والدها الضابط العائد لأحضانهم بعد سنوات بتحرير دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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