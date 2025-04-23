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ترامب: من حقي ترحيل المهاجرين دون محاكمة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه “من حقه” ترحيل المهاجرين دون محاكمة، وذلك في أعقاب أمر صادر عن المحكمة العليا الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع يقضي مؤقتا بوقف ترحيل العشرات من الفنزويليين.

وتتهم الحكومة الأمريكية الفنزويليين المعنيين بالانتماء إلى منظمة “ترين دي أراجوا” الإجرامية، وكانت تعتزم ترحيلهم بموجب “قانون الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، وهو قانون مثير للجدل ونادر الاستخدام يجيز للرئيس ترحيل الأجانب خلال أوقات الحرب أو الغزو.

وكانت المحكمة العليا أمرت، يوم السبت، الحكومة بـ”عدم ترحيل أي فرد من الفئة المحتجزة المزعومة من الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة”، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدم به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والذي يؤكد أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال ترامب، يوم الثلاثاء، إنه يأمل في “الحصول على تعاون من المحاكم” لترحيل “آلاف الأشخاص الجاهزين للمغادرة”، مدعيا أنه “لا يمكن إجراء محاكمة لكل هؤلاء الأشخاص”.

وكرر الرئيس الأمريكي مزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بأن دولا مثل فنزويلا “تفرغ سجونها في الولايات المتحدة”.

ويتبنى ترامب منذ توليه الرئاسة في يناير نهجا متشددا حيال الهجرة.

ورحلت السلطات الأمريكية الشهر الماضي أكثر من 200 فنزويلي وعددا من السلفادوريين إلى سجن “سيكوت” شديد الحراسة في السلفادور، المعروف بظروفه القاسية.

صحيفة البيان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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