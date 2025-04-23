تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين, ما دفعهم لتناقله على نطاق واسع عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جانب من حفل زفاف شاب سوداني, من حسناء “تركية” وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع. ووفقاً لتعليقات المتابعين للفيديو فإن معظم التعليقات جاءت من الجنس اللطيف, والذي تحسر على ظاهرة زواج مواطنيهم من فتيات أجنبيات, حيث كتبت إحدى المتابعات للفيديو: (الأجانب شفشفوا أولادنا كلهم تاني نحنا البعرسنا منو؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب “سوداني” يتزوج من حسناء “تركية” ويصيب الجنس اللطيف بالحسرة: (الأجانب شفشفوا أولادنا كلهم تاني نحنا البعرسنا منو؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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