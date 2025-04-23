فاجأ مواطنون سوريون, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعادة صيانة وتأهيل مطاعمهم التي تعرضت للتخريب بالعاصمة السودانية الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن مقطع فيديو متداول أظهر مواطن سوري, بشارع الستين, الشهير بالعاصمة الخرطوم, وهو يناشد سكان المنطقة بالعودة إلى ديارهم. وأكد السوري, الذي ظهر برفقة فريق العمل الخاص به, إستعدادهم لفتح محلاتهم من جديد مؤكداً عودة الحياة للخرطوم, من جديد. وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, (الخرطوم آمنة مطمئنة وبإذن الله ترجع أحسن من الأول بهمة شبابها وناسها ولا تلتفتوا للشائعات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطنون سوريون يعودون لفتح مطاعمهم بشارع الستين بالخرطوم ويطالبون الأهالي بالعودة: (لا تلتفتوا للشائعات الخرطوم آمنة مطمئنة وبإذن الله ترجع أحسن من الأول بهمة شبابها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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