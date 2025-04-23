لعنة معسكر زمزم ستلاحق المجرم عبدالرحيم دقلو .. بالأمس غادر الهارب دقلو إلي زالنجي بعد إصابته بإحباط شديد لفشل هجومه الأخير علي الفاشر حيث تكسرت موجات مليشياته .. الجيش والقوات المشتركة وعبر خطة محكمة استنزفوا قوات المليشيا التي اعتدت علي معسكر زمزم حيث هربت إلي نيالا تجرجر أذيال الهزيمة وفي معيتها وفد الإعلاميين المليشيين الذين استنفرهم المجرم عبدالرحيم لتوثيق دخوله للفاشر لكنهم عرّدوا الآن مع بقايا فلول المندحرين إلي نيالا وبصحبتهم عربات ومركبات تم نهبها من زمزم تحمل منهوبات مثل ألواح الطاقة الشمسية ومواد تموينية كانت مخصصة للنازحين بزمزم ..

■ المجرم دقلو هرب من معارك الفاشر لأنه يخشي مصير علي يعقوب وآخرين .. ونجا قبل أيام من عملية نوعية فاجأت القوات المخصصة لحراسته مما أجبره علي الهروب سريعاً إلي زالنجي .. الهارب يواجه مشاكل حقيقية بعد رفض القبائل العربية في جنوب وشرق دارفور استنفار مقاتلين إلي صفوفه .. كمابرزت مشكلة جديدة تتمثل في عصيان المستنفرين لقادتهم ومخالفتهم المستمرة للتعليمات الأمر أجبر دقلو علي توجيه عصاباته بتجميع المستنفرين للتدريب في معسكرات داخل نيالا ونقل مجموعة منهم إلي ليبيا ..

■ متحرك الصياد أربك حسابات المجرم وداعميه .. يوم أمس تم عقد إجتماع بزالنجي لتدارك الأوضاع داخل الضعين ونيالا حيث تتزايد أعداد المواطنين الذين حزموا أمتعتهم للمغادرة ..

■ في تطور لافت أغلقت مليشيات التمرد التي تبقت داخل معسكر زمزم ، أغلقت الطرق إلي زمزم بالحاويات خوفاً من التفاف الجيش والقوات المشتركة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد