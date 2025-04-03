ترامب يعلن تفاصيل الرسوم الأميركية الجديدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض تعريفات جمركية أميركية ترقبها العالم لأيام، يتوقع أن تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة.

وفي بيان بحديقة البيت الأبيض ظهر ترامب حاملا لوحة كبيرة تضمنت قائمة بنسب التعريفات الجمركية، فيما راح يستعرض قراراته بهذا الشأن معددا أسبابها وتوقعاته بالنسبة للاقتصاد الأميركي بعدها.

وأشار ترامب إلى أن فرض الرسوم الجمركية سيزيد النمو الأميركي، كما دعا الزعماء الأجانب إلى إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، مؤكدا في الوقت نفسه أن إدارته “ستحاسب الدول التي تعاملنا بشكل سيء”، بما في ذلك الحواجز غير النقدية.

وأعلن ترامب رسوما بقيمة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي.

وكشف أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من جنوب أفريقيا، وبنسبة 31% على الواردات من سويسرا، وبنسبة 49% على الواردات من كمبوديا، وبنسبة 24% على الواردات من اليابان.

كما فرض رسوما بنسبة 10% على الواردات من كل من بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، وهي أقل نسبة جمركية، وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا.

وتواجه كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على العديد من السلع.

واعتبر ترامب أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى عودة الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة، داعيا إلى البدء في شراء المنتجات الأميركية.

كما أشار إلى مشروع قانون كبير بالكونغرس سيشمل تخفيضات ضريبية.

وتعهد ترامب سابقا أنه لن تفلت أي دولة من الرسوم الجمركية، وذلك في وقت يخشى صانعو السياسات المالية آثارها على الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس العائد إلى البيت الأبيض في يناير الماضي قد اعتبر أن إعلان الثاني من أبريل سيكون “يوم تحرير” الاقتصاد الأميركي.

والثلاثاء، قال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور، وذلك بعد يوم من تأكيدات أخرى بأن أي دولة عاملت الأميركيين بشكل غير عادل يجب أن تتوقع فرض رسوم جمركية عليها.

كما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى أن من يصنع منتجاته في الولايات المتحدة “لن يدفع رسوما”.

ومن المتوقع أن يرد الشركاء التجاريون بتدابير مضادة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار كل شيء من الدراجات إلى النبيذ.

وحذر خبراء اقتصاد من أن الرسوم قد تبطئ الاقتصاد العالمي، وتعزز احتمالات الركود، وتزيد تكاليف المعيشة للأسرة الأميركية العادية بآلاف الدولارات.

وفي أول تعليق، بعد إعلان ترامب، الأربعاء، قالت كارين كيلر زوتر رئيسة سويسرا إن المجلس الاتحادي علم بقرارات الرسوم الجمركية الأميركية وسيحدد بسرعة الخطوات التالية.

الحرة