التقى د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة و التنمية الاجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف بمكتبه الاربعاء وفد الهيئة الشبابية لدعم وإسناد القوات المسلحة برئاسة سمؤال محمد عمارة رئيس الهيئة. من جانبه قدم الوفد التهاني وتبريكات العيد مهنئين القوات المسلحة والشعب السوداني على الإنتصارات الكبيرة التي تحققت على المليشيا المتمردة وجعلتها تجر ازيال الخيبة والهزيمة في كافة المحاور القتالية . وتطرق اللقاء إلى برامج دعم ونصرة القوات المسلحة ومشروعات التعافي والأعمار والبلاد تتنسم النصر والتعافي من الحرب المفروضة من دول الاستكبار خصوصاً في المجالات الصحية. من جهته جدد د. أحمد الأمين الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها حتى تحقيق النصر في كل ربوع البلاد وقال إن النصر بات قريباً بفضل تضحيات الأبطال مجدداً دعمه لبرامج ومشروعات الهيئة وإعمار ما دمرته الحرب وخربه العملاء في مشروعهم الإجرامي. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة بالقضارف يلتقي وفد الهيئة الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.