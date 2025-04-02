الفاشر .. ضربة استباقية لمليشيا آل دقلو تحول دون تقدمها.. والعملية تسفر عن تدمير (١٠) مركبات قتالية

قالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ان قواتها وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة فقد وجهت ضربة استباقية لقوة من مليشيا آل دقلو الارهابية كانت تحاول التقدم الي داخل مدينة ألفاشر من المحور الجنوبي الغربي، معلنة ان العملية قد أسفرت عن تدمير (١٠) عشر عربات (لاندكروزر) وجرار تحمل تعزيزات للمليشيا، إضافة إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر العدو وفرار آخرين، كما تم أسر (٧) سبعة من عناصر المليشيا جرت مطاردتهم إلى مسافات بعيدة غرب المدينة.

وفي الصعيد واصل الطيران الحربي تنفيذ غاراته المركزة على تجمعات وتحركات مليشيا آل دقلو في شمال شرق و شمال غرب وجنوب الفاشر، محققاً فيها إصابات مباشرة ، من بينها تعطيل وتدمير (٢) اثنين ناقلة ( ZS) وعدد اخر من المركبات القتالية، كما أدت العملية إلى هلاك أعداد كبيرة من عناصر المليشيا، من بينهم قيادات بارزة بحسب الايجاز الصحفي للفرقة السادسة والذي صدر اليوم .

وفي سياق ذي صلة نفذت القوات المسلحة وقوات العمل الخاص والمخابرات والفيلق الشبابي عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء ألفاشر ، أسفرت عن القبض على متسللين ومتعاونين بحوزتهم أسلحة خفيفة.

حيث قدم المقبوض عليهم خلال استجوابهم معلومات استخبارية قيّمة ستدعم تحركات القوات المسلحة. كما تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط (٤) اربع طائرة إنتحارية مسيرة أطلقتها المليشيا قبل أن تصل إلى أهدافها الي المناطق الحيوية حيوية بالمدينة.

وأضاف الايجاز الصحفي ان المليشيا ردت علي تلك الضربات الموجعة بقصف مدفعي وبإطلاق مسيرات إنتحارية على أحياء ألفاشر السكنية أدى إلى استشهاد (٥) خمسة مواطنين وإصابة (١٢) أثنى عشر آخرين بجراح متفاوتة تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج .

واكدت الفرقة السادسة مشاة للمواطنين بداخل والسودان وخارجه أن الأوضاع في الفاشر تحت السيطرة، وان القوات المسلحة والشرطة والأمن، والقوات المشتركة وبدعم من المقاومة الشعبية، يواصلون تقدمهم في مختلف المحاور، محققة إنجازات متتالية. معلنة في ذات الوقت عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى ألميدان اشنب الأسد) لدعم العمليات الجارية.وتمنت الفرقة السادسة مشاة المجد والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

سونا