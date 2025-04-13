هالة صدقي تُوجه رسالة لـ صناع عمل مسلسل «قهوة المحطة»

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة لـ أبطال مسلسل «قهوة المحطة»، بعد مشاركتها في العمل بالموسم الرمضاني 2025، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت هالة صدقي، صورة تجمعها بـ أحمد غزي وفاتن سعيد، وعلقت عليها قائلة: «سعيده جدا بشبابنا الجديد، نجوم حقيقيين أحمد غزي وفاتن سعيد، جميلة في قهوة المحطة و لام شمسية براڤو حبايبي ومبروك عليكم النجاح».

قصة مسلسل قهوة المحطة

ينتمي مسلسل قهوة المحطة لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية؛ حيث دارت أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومقرر تصويره بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

وأبطال مسلسل قهوة المحطة وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة أبطال كل من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

بوابة الأهرام