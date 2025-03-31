أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «وتقابل حبيب»

علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على نهاية مسلسل «وتقابل حبيب» الذي شهدت العديد من التطورات الدرامية المشوقة، بالإضافة إلى نهاية سعيدة أبهجت الجمهور.

وفاجأت الحلقة متابعي المسلسل بزواج كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز في لحظات مليئة بالرومانسية، ليختتم العمل بمشهد سعيد حيث نكتشف أن ياسمين عبدالعزيز حامل، ويقرر كريم فهمي أن يسمي ابنه عمر، في ختام دافئ ومؤثر للعمل.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة تجمعها بكريم فهمي من نهاية الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «انستجرام»، وعلقت قائلة :«عسل كده».

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبدالله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

المصري اليوم