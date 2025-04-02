سلك..الطريق لإنهاء هذا الكابوس هو حوار عميق

قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إن الحرب لن تقود إلى أمان أو استقرار في البلاد، ولن تعيد إعمار ما دمرته من بنيان.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس، أن الحرب بمثابة سلم صعود النظام السابق على “جماجم الثورة التي يسعون لقبرها مهما كان الثمن، هم من يتكسب منها ويسعد باستمرارها”، مشيرًا إلى أن الطريق لإنهاء “هذا الكابوس” هو حوار عميق ينهي أسباب الحروب ويعالج جذورها، وتابع “هذا هو الطريق الذي لا يجب أن نتأخر عن السير فيه، فكل يومٍ يمر تفقد فيه بلادنا ما لن يعود مرة أخرى”..

التيار