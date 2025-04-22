رئيس هيئة الامداد المشرف علي القطاع الشمالي يتفقد الأحوال الامنية بالولاية الشمالية

في إطار زيارته التفقدية للقطاع الشمالي تفقد اللواء شرطة/ أحمد علي محمد إدريس رئيس هيئة الإمداد والمشرف علي القطاع الشمالي شرطة الولاية الشمالية حيث كان في إستقباله برئاسة شرطة الولاية اللواء شرطة /محمد علي الحسن بابكر مدير شرطة الولاية ومدراء الدوائر والإدارات العامة وفي مستهل الزيارة إستمع مشرف القطاع الي تقرير شامل و مفصل عن الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية قدمه مدير شرطة الولاية مؤكدا هدوء الأحوال الامنية والجنائية رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد ٠ مشيرا الي أن الأجهزة الأمنية المختلفة في الولاية تعمل في تنسيق تام وفق الخطة الإطارية والتفصلية من أجل نجاح التدابير الأمنية وتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين. مشرف القطاع أكد بأن الزيارة تأتي ضمن المهام الإشرافية والوقوف علي الأحوال الامنية والإحتياجات الضرورية من الآليات والمركبات والسلاح والمهمات للقوة. داعيا مدراء الدوائر والإدارات برفع كافة الإحتياجات الضرورية لتوفيرها مثمنا دور شرطة الولاية في تحقيق الأمن والإستقرار والطمأنينة للمواطنين. تفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة ) بأن مشرف القطاع التقي والي الولاية الشمالية الاستاذ/ عابدين عوض الله محمد برئاسة شرطة الولاية وبحث اللقاء دور الشرطة في تحقيق الأمن والإستقرار والطمأنينة في كافة أنحاء الولاية. المكتب الصحفي للشرطة

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