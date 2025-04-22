‏في مفاجأة صاعقة لمليشيات التمرد بغرب كردفان أعلن الصادق ماكن قائد مليشيات التمرد بمنطقة أبوزبد عن رغبته تسليم نفسه وقواته إلي قيادة الجيش بالمنطقة .. ووفقاً لمعلومات متطابقة يقود أبناء الحوازمة اتصالات عودة ماكن أهم وآخر قادة المليشيا بغرب كردفان .. ■ المليشيا تنهار .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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