أبرزها النوم الجيد.. نصائح سهلة لفقدان الدهون والتخلص من الوزن الزائد

لا يتطلب فقدان الدهون دائمًا اتباع حمية غذائية قاسية أو ممارسة تمارين رياضية شاقة، فالتغييرات البسيطة في عاداتك اليومية قد تُحدث فرقًا كبيرًا.

وشارك الدكتور جيمس دينيكولانتونيو بالإنستجرام منشور، يكشف عن 8 نصائح سهلة لفقدان الدهون.

تناول المزيد من البروتين

استهدف تناول ما بين 1 و1.25 غرام لكل رطل من وزن الجسم الخالي من الدهون.

يُعد البروتين من أكثر العناصر الغذائية الرئيسية إشباعًا، مما يُبقيك شبعًا لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم 30% من السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أثناء عملية الهضم، مما يجعله مساعدًا في حرق الدهون.

وغالبًا ما يكون نقص تناول البروتين هو سبب عدم قدرتك على إنقاص الوزن.

توقف عن الإفراط في تناول الطعام

غالبًا ما يحدث الإفراط في تناول الطعام في عطلات نهاية الأسبوع، أو في وقت متأخر من الليل، أو بين الوجبات.

قسّم طعامك قبل البدء بتناوله، وحاول التوقف عند الشعور بالشبع بنسبة 80%. هذا يساعد على تجنب تناول سعرات حرارية غير ضرورية ، ويعزز الهضم بشكل أفضل.

توقف عن تناول الوجبات السريعة

حتى لو كنت تعاني من نقص في السعرات الحرارية، فإن تناول الوجبات السريعة قد يجعلك تشعر بالجوع وقد يُسبب لك مشاكل أيضية.

تخلّص من الوجبات السريعة واستبدلها بأطعمة كاملة ومغذية تُغذّي جسمك بشكل صحيح.

احصل على 8 ساعات من النوم

قلة النوم قد تؤثر سلبًا على عملية الأيض لديك، وتزيد من مقاومة الأنسولين، وتدفع جسمك إلى تخزين المزيد من الدهون لكل سعرة حرارية مستهلكة، كما أنها تزيد من هرمونات الجوع، مما يجعلك تأكل أكثر في اليوم التالي.

اجعل نومك الجيد أولوية، فهو سلاحك السري لحرق الدهون.

صدى البلد