تفرض مليشيا التمرد حصاراً خانقاً علي شتات قواتها في محيط مدينة الفاشر .. صباح وظهر اليوم تم إعدام أكثر من 20 فرداً من المليشيا بالفاشر حزموا أمتعتهم وقرروا العودة إلي أهلهم وذلك علي خلفية نداء داخلي من عشيرتهم يطالبهم بالعودة بعد وصول أعداد من أقاربهم الذين هربوا من جحيم الخرطوم .. ومأساة عودتهم أنهم عادوا بخيبة المغنم والمغرم مع أخبار كارثية عن مقتل آخرين وسط الخرطوم ..

■ إنسحاب جنود المليشيا من محيط مدينة الفاشر يتصاعد منذ أيام وسيبلغ ذروته خلال الأيام القادمة بعد عجز أبواق المليشيا عن تفسير ماجري هل هو إنسحاب تكتيكي أم تموضع أم إتفاق مع الجيش كما تروج لذلك كلاب الصيد المدنية ..

■ من ناحية أخري بدأت مليشيا التمرد حملات إعتقال واسعة وسط صفوفها بكلٍ من نيالا وزالنجي والجنينة ومدينة الضعين بدواعي ضبط فلول ومندسين يقومون بتوجيه نقد في المجالس لقيادة المليشيا ويحملونها أسباب الهزيمة الساحقة في الخرطوم ويطالبون بالتفكير عملياً في البحث عن طرق جديدة لحماية مدنهم من هجوم كاسح لن يتأخر كثيراً ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحمبد