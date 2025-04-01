والي ولاية الجزيرة يؤكد هدوء وإستقرار الأحوال الأمنية والجنائية ويقدم تهاني للعيد لشرطة الولاية

من جانبه أكد اللواء شرطة حقوقي/ عبدالاله علي أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة علي إستتباب الأمن بربوع الولاية و نجاح تنفيذ خطة تأمين العشرة الأواخر من الشهر الفضيل التي لم تشهد حوادث وبلاغات كبيرة وذلك بفضل التنسيق المحكم بين كافة القوات النظامية و إنتشار القوات والحملات التي نفذتها القوة المشتركة والدوريات الأمر الذي ساهم في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين مضيفا بأن شرطة الولاية تعمل بتنسيق عالي مع كافة المكونات الأمنية بالولاية.

وتقدم اللواء شرطة عبدالاله بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس السيادي وقيادات الشرطة والضباط وضباط الصف والجنود بمناسبة عيد الفطر المبارك والإنتصارات الكبير التي حققتها القوات المسلحه سائلا المولى عز وجل أن ينعم علي السودان والجزيرة بالأمن والامان وترحم علي أرواح شهداء معركة الكرامة

فيما ثمن والي الجزيرة بالجهود الكبيره التي تبذلها رئاسة شرطة الولاية من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة مشيدآ بالتنسيق المحكم وتكامل الأدوار بين القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري المسانده لها وتقدم بالتهاني لقيادات الشرطة والضباط وضباط الصف والجنود بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلا المولى ان ينعاد والبلاد تنعم بالأمن والامان والإستقرار .

المكتب الصحفي للشرطة