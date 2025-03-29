“مديرة أعمالي أم عيالي” أحمد سعد يعلن تولي زوجته إدارة أعماله

احمد سعد - ارشيفية قرر المطرب أحمد سعد قبل قليل تغيير إدارة أعماله واختيار زوجته عليا بسيوني مديرة جديدة لأعماله بعد عودتهما للحياة الأسرية من جديد خلال الفترة الماضية. وكتب أحمد سعد عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، “مديرة أعمالي أم عيالي عليا بسيوني” ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير بعد الخبر الأخير. وكان النجم أحمد سعد بداية الأسبوع الجاري فاجئ زوجته عليا بسيوني بسيارة فارهة أحدث موديل ونشر فيديو لهما أثناء تقديم الهدية وتصدر بعده التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وحقق سعد نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الحالي من خلال تقديمه عددا من الأغنيات الدعائية لعدد من العلامات التجارية بالإضافة لأغنيات بمسلسل كامل العدد ++ وسيد الناس. صدى البلد

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